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    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı

    İki şüphelinin adreslerine baskın yapan polis, kümeste paketler halinde 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirdi.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 14:25
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    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı

    Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

    Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheliler M.Ç. ile D.A düzenlenen baskınla yakalandı.

    Şüphelilerden M.Ç'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 33 fişek toz esrar ele geçirildi. Ekipler iki şüphelinin adreslerinde de arama yaptı.

    TAVUK KÜMESİNDE UYUŞTURUCU SAKLADI

    Şüphelilerden D.A'nın adresinde bulunan tavuk kümesinde ise paketler halinde zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.

    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı VİDEO

    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı #1

    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı #2

    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı #3

    Elazığ’da tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı #4

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