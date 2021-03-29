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    Elazığ'da televizyon çalan hırsız, kameralara yakalandı

    Elazığ’da bir evden televizyon ve 3 saat çalan şüpheliler, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 05:30
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 05:35
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    Elazığ'da televizyon çalan hırsız, kameralara yakalandı

    Elazığ merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Makbul Sokak’taki bir evde meydana gelen olayda, Zülküf Sualp’ın evde olmadığı sırada balkonda içeri giren 2 şüpheli televizyon, 3 tane kol saati, cüzdan çaldı.

    Eve geldiğinde durumu fark eden Sualp, polise haber verdi. Polis ekipleri, evden parmak izi alarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Elazığ'da televizyon çalan hırsız, kameralara yakalandı İZLE


    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Hırsızlardan biri elinde televizyon ile kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Güvelin kamerasından tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Hırsızın evine girdiğini belirten Zülküf Sualp, “Çatalçeşme Mahallesinde oturuyorum. Eve girerken hırsızın ayakları çamurluymuş. Televizyon, 3 tane kol saati, cüzdan ve kimlikler çalındı. Kamera görüntüsü ve parmak izi sonucu hırsızlar tespit edildi ve yakalandı” dedi.

    Elazığ da televizyon çalan hırsız, kameralara yakalandı #1

    Elazığ da televizyon çalan hırsız, kameralara yakalandı #2

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