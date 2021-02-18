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    Elazığ'da tırların çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı

    Meyve ve sebze taşıyan tırın, çarpıştığı tırla birlikte devrilmesiyle meydana gelen kazada ürünler yere saçılırken, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:02
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    Elazığ'da tırların çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı

    Elazığ-Bingöl karayolu 45. kilometresi Şahsuvar köyü mevkisinde, Bingöl istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki sebze ve meyve yüklü 23 K 0011 plakalı tırın sürücüsü, karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu tır, aynı istikamette giden H.Y. idaresindeki 14 GJ 388 plakalı tıra çaparak devrildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 3 kişi yaralanırken sebze ve meyveler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    BÖLGE, 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

    Ana yol, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Polisin tedbir aldığı yolda, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tırın ve yola saçılan ürünlerin kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

    Elazığ'da tırların çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı VİDEO

    Elazığ da tırların çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı #1

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