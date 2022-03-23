Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ’da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Gece saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti.

JAPON TURİSTİ DE BIÇAKLADI

Şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021’de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli gece saatlerin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

"ÇEK ÇEK YAKINDAN DA ÇEK"

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç makinesi şüpheli adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘Çek çek yakında da çek uzaktan da çek’ dedikten sona küfürler savurdu.





























