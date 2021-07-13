Kayalık alanda dengesini kaybeden H.K., 200 metrelik uçurumdan aşağı kaydı. Olay yerine sevk edilen ekipler, H.K.’yi 4 saatlik bir operasyonla kurtarabildi.

Elazığ merkeze ilçeye Harput Mahallesi’nde bulunan kayalık alana gelen 2 çocuk annesi H.K. (31), dengesini kaybederek aşağı kaydı.

H.K., şans eseri kaya çıkıntısında durarak hayatta kaldı. Çevrede bulunan bir vatandaş, 200 metrelik uçurumun eşiğindeki H.K’yi fark edince durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, H.K.’nin bulunduğu yere ulaşımın olmadığını belirledi. Jandarma ve sağlık ekipleri H.K. ile iletişimi sürdürmeye devam ederken itfaiye ekipleri de makaralı halat sistemini kurdu.

HALAT İLE AŞAĞI SARKITILDI

İtfaiye çavuşu Atilla Aytekin, halat ile kayalıktan aşağı sarkıtıldı.

H.K., kurtarma halatına bağlanarak koordineli bir şekilde yukarı çekildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen H.K'ye, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

PATİKA YOLDAN SEDYE İLE TAŞINDI

Sedyeye konulan kadın, yaklaşık bir kilometrelik patika yoldan taşınarak ambulansa teslim edildi.

4 saat süren çalışma sonucunda H.K., Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da uçurumdan kayan kadın 4 saatte kurtarıldı VİDEO

