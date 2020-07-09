Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

En Son Haber

Uygulama noktasında durdurulan 14 şüphelinin üst aramasında 630 gram esrar, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında uygulama noktaları belirlendi. Uygulama noktasında 14 şüpheli durduruldu.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Durdurulan şüphelilerin üzerinden 630 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Gözaltına altına şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10'u hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.