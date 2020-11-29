Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
141.680
4.37%
EXEN Coin
8.60
-4.44%
14ºC
İstanbul
Puslu güneşli 14 C

    Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

    Araçlarından 72 gram metamfetamin ve 57 gram esrar çıkan 2 şüpgheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 16:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

     

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

    Ekipler, araçta yaptıkları aramada 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirdi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

    TUTUKLANDILAR

    Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Elazığ da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir