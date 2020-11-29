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- Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Araçlarından 72 gram metamfetamin ve 57 gram esrar çıkan 2 şüpgheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 29.11.2020 - 16:07
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.