Yatalak annesine işkence yaparak hastanelik eden cani adamın o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D., oğlu A.D. tarafından işkenceye maruz kaldı.

O anlar ise evdeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınıp, torun Muhammet D.'ye gönderildi.

Görüntüleri gören torun ise köy muhtarı Mehmet Bayram ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu.

YAŞLI KADIN YOĞUN BAKIMDA

Eve giden polis şahsı gözaltına alırken, kadın ise köye getirildi. Haber verilmesi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri doktorla birlikte köye gitti.

Yapılan muayenede vücudunun çoğu yerinde ve dilinde morluklar olan kadın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Elazığ'da yatalak anneye işkence

CANİ EVLAT SERBEST KALDI

Şüpheli adam ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Babaannesine yapılanın büyük bir vahşet olduğunu belirten Muhammet D., “Görüntü Eskişehir’deki dayımın oğluna ve ardından bana geldi. Hemen hareket geçerek gerekeni yaptık. Polisle eve gittik ve adam gözaltına alındı. Babaannemin vücudunda morluklar var. 2 kolu ve diz kapakları kömür gibiydi. Yanağı kıpkırmızı olmuştu. Dili mosmordu. Nasıl bir insan bu. Dilinin altındaki ince tabakayı bile koparmış. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Ben daha ne söyleyeyim. Denetimli olarak serbest bırakılmış. Daha fazla ceza almasını istiyoruz. Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın.” dedi.