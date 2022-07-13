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    Elazığ'da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu

    Elazığ’ın Sivrice ilçesinde tarlaya giren yılanı gören vatandaşlar önce panikledi ardından da “Kobra mı piton mu” diyaloğu ortaya renkli anların çıkmasına neden oldu.
    • 13.07.2022 - 20:47
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    Elazığ'da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu

    Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan görüntülerine her gün bir yenisi ekleniyor.

    En son gelen görüntülerde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir tarlaya giren kırmızı yılanı fark eden vatandaşların arasındaki piton ve kobra diyaloğu görüntüleri izleyen herkese tebessüm ettirdi.

    Ortaya keyifli anlar çıktı

    İHA'nın haberine göre o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Elazığ da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu #1

    Elazığ da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu #2


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