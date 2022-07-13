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Elazığ'da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu

Elazığ'da yılan gören köylülerin gülümseten diyaloğu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde tarlaya giren yılanı gören vatandaşlar önce panikledi ardından da “Kobra mı piton mu” diyaloğu ortaya renkli anların çıkmasına neden oldu.