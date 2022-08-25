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    Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Kentte yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 25.08.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 18:03
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    Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Elazığ'ın merkez Cahit Dalokay Caddesi'ndeki sebze hali kavşağında kaza meydana geldi.

    23 K 4273 plakalı Elazığ-Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile 23 ACK 268 plakalı otomobil çarpıştı.

    8 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    Elazığ da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #2

    Elazığ da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #3


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