Elazığ'da zatürreden ölen Nijeryalı öğrenci defnedildi Elazığ'da zatürre tedavisi gören ve hayatını kaybeden doktora öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi’nin cenazesi, asri mezarlığa defnedildi.

DHA

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi, zatürre hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Hastane yöneticileri, yakınlarıyla görüşüp cenazeyi memleketine göndermek istedi.

Kimsesizler mezarlığına defnedilmek istendi

Yakınları, maddi imkansızlıklar nedeniyle cenazeyi getiremeyeceklerini belirtince Kurmi’nin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek istendi.

Bunun üzerine devreye Fırat Üniversitesi Rektörlüğü girdi. Rektörlük tarafından alınan Saleh Zakar Kurmi’nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Akademi Camii’ne getirildi.

Cenaze namazına arkadaşları katıldı

Kurmi için burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları, akademisyenler ve arkadaşları katıldı.

Namazın ardından cenaze, Elazığ Asri Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Saleh Zakar Kurmi’nin evli olduğu, refakatçi olmak için gelen eşinin ise vize süresinin dolduğu için Nijerya’ya döndüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)