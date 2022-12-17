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    Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

    Bir markete giren şüphelinin, 100 bin TL değerinde; sigara, cep telefonu ve bir miktar parayı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 17.12.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 18:53
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    Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

    Elazığ'da Kültür Mahallesi’nde bulunan Mehmet Aktı’ya ait markette, sabah saatlerinde, yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi.

    Toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan; sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı.

    Polis çalışmlara başladı

    DHA'nın haberine göre; iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Mehmet Aktı, durumu polise bildirdi.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada VİDEO

    Elazığ daki 100 bin TL lik hırsızlık kamerada #1

    Elazığ daki 100 bin TL lik hırsızlık kamerada #2

    Elazığ daki 100 bin TL lik hırsızlık kamerada #3

    Elazığ daki 100 bin TL lik hırsızlık kamerada #4


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