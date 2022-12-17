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- Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Bir markete giren şüphelinin, 100 bin TL değerinde; sigara, cep telefonu ve bir miktar parayı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 17.12.2022 - 18:32
- Güncelleme : 17.12.2022 - 18:53
Elazığ'da Kültür Mahallesi’nde bulunan Mehmet Aktı’ya ait markette, sabah saatlerinde, yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi.
Toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan; sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı.
Polis çalışmlara başladı
DHA'nın haberine göre; iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Mehmet Aktı, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada VİDEO