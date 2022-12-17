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Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

Elazığ'daki 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

Bir markete giren şüphelinin, 100 bin TL değerinde; sigara, cep telefonu ve bir miktar parayı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.