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- Elazığ'daki 5 yaşındaki kız, Rottweiler saldırısına uğradı
Elazığ'daki 5 yaşındaki kız, Rottweiler saldırısına uğradı
Evlerinin yanında bulunan inşaat şantiyesinde duran Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Ebrar Uğraş, yaralanarak hastaneye kaldırdı. Minik Ebrar'ın tedavisi sürüyor.
- DHA
- 22.07.2021 - 12:32
Elazığ'da yaşayan Uğraş ailesinin 5 yaşındaki kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Ebrar Uğraş’ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ebrar Uğraş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
"KÖPEK SAHİBİNİN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"
Küçük Ebrar’ın annesi Elif Uğraş, inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şikayetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Köpeğin sahibinin bir ceza almasını istiyoruz. Çocuğumun kafasına 6-7 dikiş atıldı." dedi.