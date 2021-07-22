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    Elazığ'daki 5 yaşındaki kız, Rottweiler saldırısına uğradı

    Evlerinin yanında bulunan inşaat şantiyesinde duran Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Ebrar Uğraş, yaralanarak hastaneye kaldırdı. Minik Ebrar'ın tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 12:32
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    Elazığ'daki 5 yaşındaki kız, Rottweiler saldırısına uğradı

    Elazığ'da yaşayan Uğraş ailesinin 5 yaşındaki kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

    Ebrar Uğraş’ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ebrar Uğraş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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    "KÖPEK SAHİBİNİN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

    Küçük Ebrar’ın annesi Elif Uğraş, inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şikayetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Köpeğin sahibinin bir ceza almasını istiyoruz. Çocuğumun kafasına 6-7 dikiş atıldı." dedi.

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    Elazığ daki 5 yaşındaki kız, Rottweiler saldırısına uğradı #3

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