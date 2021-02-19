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Elazığ'daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

Elazığ'daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

Bir maden ocağında çalışan kuzenler, asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. Kuzenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.