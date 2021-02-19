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    Elazığ'daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

    Bir maden ocağında çalışan kuzenler, asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. Kuzenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 13:36
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    Elazığ'daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

    Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınındaki krom çıkarılan özel bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü.

    İKİSİ DE CAN VERDİ

    İş arkadaşlarının kazayı fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

    Ağır yaralanan kuzenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Elazığ daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü #1

    EVLİ VE BİRER ÇOCUKLARI VARDI

    Kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

    Yakınları morg önünde toplanırken, hayatını kaybeden işçilerin evli ve birer çocukları olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü #2

    Elazığ daki maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü #3

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