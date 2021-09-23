Elazığlı Cumali, 3 gündür kayıp

'İş arama' bahanesiyle kayıplara karışan 27 yaşındaki gencin ailesi, gelecek iyi haberi bekliyor.

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cumali Cankara (27), 21 Eylül'de ailesine iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Çocuklarını merak eden aile, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle durumu polise bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, Cumali Cankarayı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"ÇOK TEDİRGİNİZ"

Cumali Cankara'nın salı günü evden çıktığını söyleyen dayısı Adnan Kuyumcu, "Yeğenimden salı gününden beri haber alamıyoruz. İş aramaya gidiyorum demiş ve çıkmış. Telefonları kapalı ve ulaşamıyoruz. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Ekiplerimiz bulmak için çalışıyor. Aile olarak çok tedirginiz. En kısa süre inşallah evine geri döner." dedi.