Elazığ'da alev alan motosiklete su yerine yanıcı madde ile müdahale ettiler

- Elazığ'da arızalı bir motosikletin kontrolü sırasında çıkan yangında, iki kişi yanlışlıkla yanıcı madde ile müdahalede bulundu.
- Çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yaralanan olmadı.
- Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet ile iş yerinde maddi hasar oluştu.
Elazığ'da bir sanayi sitesindeki tamirhanede arızalı motosikletin kontrolü sırasında beklenmedik bir yangın çıktı. İş yerinde motosikletin elektrik kablolarını inceleyen iki kişi, aniden yükselen alevlerle karşılaştı.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Yangını söndürmeye çalışan kişilerden biri, elindeki şişeyi açıp içindeki yanıcı maddeyi alevlere dökünce yangın bir anda büyüdü. Alevlerin arasında kalan iki kişi panikle dışarı kaçtı.
ESNAF YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ
Alevleri bastırmak için atılan battaniye de tutuşunca yangın daha da tehlikeli bir hâl aldı. Çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, motosiklet ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.