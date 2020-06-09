Elektrikli battaniye yangın çıkardı: 11 kişi zehirlendi

En Son Haber

Kayseri'de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hacı Zühtü Efendi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikli battaniye yangına sebep oldu.

YANGIN BİNAYI SARDI, 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Koltuğun tutuşması sonucu çıkan yoğun duman, kısa süre içerisinde bütün binayı sardı. Binada bulunan 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.