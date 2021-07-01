Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne 1 tutuklama

Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tekrar gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklandı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Taş Ocakları mevkisindeki uçurumda, geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu.

Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etti.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞLARININ ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken Çakal'ın, ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü, şiddetin dakikalarca sürdüğü gözlendi.

Sultangazi'de ölümü şüpheli görülen Elif'in, şiddet gördüğü anlar VİDEO

KIZLAR DÖVDÜ, ERKEKLER ÇEKTİ

Yere yatırılan Çakal, uzun süre gözyaşı dökerken, kız çocuğunu iki arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı.

Kavgadan kısa süre sonra ise kız çocuğunun cansız bedeni, uçurumda bulundu.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN YENİDEN GÖZALTI KARARI

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntüler sonrası kız çocuğunun yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Senem T. (17) ve Tuana Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Senem T. tutuklanırken, T.Y. ise "ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.