Elif Sarı kimdir? Elif Sarı'ya soruşturma açıldı mı? Elif Sarı sahte hesap mı?

Elif Sarı kimdir? Elif Sarı'ya soruşturma açıldı mı? Elif Sarı sahte hesap mı?

Bebeği olduğu iddia edilen küçük bir çocukla birlikte müstehcen fotoğrafları yayınlanan Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı. Tepkili vatandaş, 'Elif Sarı tutuklandı mı?' sorusuna cevap arıyor...

Sosyal medya üzerinden bebeği olduğu iddia edilen bir çocukla birlikte fotoğrafları yayınlanan ve müstehcen fotoğrafları ile mesajları paylaşılan Elif Sarı kimdir? Elif Sarı sahte bir hesap mı? Detayları haberimizde...

ELİF SARI TUTUKLANDI MI?

Instagram'da Elif Sarı ismi adı altında bir hesabın özel mesajlarının ve fotoğraflarının Twitter adlı sosyal medya mecrasında yayınlanması üzerine, Elif Sarı'nın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı.

Peki, sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı isimli şahsın tutuklanmasını neden istedi? Elif Sarı gerçek bir hesap mı yoksa sahte bir hesap mı?

ELİF SARI HESABI SAHTE Mİ?

Gündeme gelen Elif Sarı fotoğraflarında, Elif Sarı adı altındaki şahsın bebek emzirdiği ve dikkat çekici fotoğrafları yer aldı. Kendisine atılan bir mesajın ifşalanması ile birlikte ise korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ancak Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu sorusu akılları karıştırdı.

BARTIK VE KARABÜK EMNİYETİ ELİF SARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kendisine atılan mesajda, fotoğraftaki bebeğin de cinsel istismarına yönelik durumun ortaya çıkması üzerine başlatılan tutuklanma istemine yönelik paylaşımın ardından, profilinde Bartın-Karabük yazan Elif Sarı isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında Bartın ve Karabül İl Emniyet müdürlükleri tarafından soruşturma açıldı.

FOTOĞRAFLAR İSPANYOL KADINA AİT ÇIKTI

Elif Sarı adı ile paylaşılan fotoğraflardaki İspanyolca yazılar ise Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa fake mi olduğu sorusunu akıllara getirdi. Elif Sarı adı altında kullanılan fotoğrafların "@nayafacilin" isimli başka bir Twitter kullanıcısına ait olduğu ve şahsın Türk olmadığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyetin başlattığı soruşturma üzerine, Elif Sarı hesabını kullanan ve başkasının fotoğrafları ile bebek üzerinden cinsel istismar suçuna yönelik hareket eden şahıs hakkında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.