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    Elindeki orakla Galata'ya gelen şahıs kendini yaktı

    Galata Kulesi Meydanı’nda kendini ateşe veren bir şahıs çevredekilerin müdahalesi ile söndürülürken İstanbul Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    • 31.05.2022 - 21:23
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    Elindeki orakla Galata'ya gelen şahıs kendini yaktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi Meydanı'nda akşam saatlerinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı.

    Kendini ateşe verdi

    İHA'nın haberine göre Büyük Hendek Caddesi üzerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi.

    Elindeki orakla Galata'ya gelen şahıs kendini yaktı VİDEO

    Esnaf söndürdü

    Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

    Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Alev topuna dönen gence söndürme tüpüyle müdahale Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Elindeki orakla Galata ya gelen şahıs kendini yaktı #1

    Hayati tehlikesi var

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

    Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti.

    Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

    Valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı

    Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Elindeki orakla Galata ya gelen şahıs kendini yaktı #2

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