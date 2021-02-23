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    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi

    Sosyal medyada, bir ton balığı üretim firmasında elle dolum yapıldığına ilişkin görüntülere tepki yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:33
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    Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

    Konserve ton balığı üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.

    ELLERİYLE PAKETLİYORLAR

    Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü.

    Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi VİDEO

    "EL DEĞİYORMUŞ"

    Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi #1

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi #2

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi #3

    Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi #4

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