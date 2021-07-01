Elmalı davasında son gelişmeler: Ailenin ifadesi ortaya çıktı! Anne ve üvey babadan savunma...

Türkiye'nin gündemine 'Elmalı Davası' olarak giren cinsel istismar olayında anne ve üvey babanın ifadeleri ortaya çıktı. Olayın yansıtıldığı gibi olmadığı dile getiren aile, detayları anlattı.

Türkiye günlerdir Elmalı davası olarak bilinen iki çocuğun cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddia edilen anne ve üvey babanın serbest kalma kararı ile çalkalanıyor.

9 ve 11 yaşlarındaki iki kardeşin yaşadıkları cinsel tacizi ve zorbalığı resim çizerek anlatmasının ardından ortaya çıkan ses kayıtları, tahliye kararına tepkilerin büyümesine yol açtı.

Elmalı davası hakkında tüm gelişmeler yakından takip edilirken, olaya bakanlıklar da dahil oldu.

İnfial yaratan olaya dair anne ve üvey babanın verdiği ifadeler merak ediliyor. İşte Elmalı davasında son gelişmeler...

ELMALI DAVASI SON DAKİKA

Olayda şüpheli anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, ilk kez konuştu.

Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyledi.

''EVLENMEDEN ÖNCE BİR OLAYA KARIŞTIM, TUTUKLANDIM''

Anne Merve Akman, iki gündür yaşananlara isyan ettiğini söyledi. Rahmi Akman'la 8 Kasım 2018 tarihinde evlendiğini anlatan Merve Akman, "Evlenmeden önce bir olaya karıştım. Bu nedenle tutuklandım. 3 yıl 8 ay ceza aldım. Afyon Açık Cezaevi'nde bir yıl tutuklu kaldım. Sonra çıkan af yasası ile tahliye edildim. 2019 yılının kasım ayında çocuklarımın babaannesi Günay Soytok, Afyon Açık Cezaevi'nde ziyaretime geldi. Çocukları 1 aylığına Edremit'e tatile götüreceğini, kendisinin babaanne olduğunu, onlarla bir süre birlikte olmak isteğini söyledi. Ben de izin verdim. Kızım G.E.G. ve oğlum İ.E.G.'yi alarak götürdü" dedi.

''ÇOCUKLARIMI BABAANNELERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR''

Açık cezaevinde olduğu için çocuklarını bu sürede her gün aradığını aktaran Merve Akman, "Bir süre sonra çocuklarım 'Anne biz burada kalmak istemiyoruz. Gel bizi al, ne zaman geleceksin' demeye başladı. Ben de çocuklarıma cezaevinde olduğumu söylememiştim. Bir otelde çalıştığımı, üç ayda bir hafta iznim olduğunu söylemiştim. Çünkü açık cezaevinde üç ayda bir hafta evci iznimiz vardı. Bu sürede çocuklarımı ve eşimi görmeye geliyordum. Önce eşimle bir iki gün otelde kalıp, annemin yanındaki çocuklarıma öyle gidiyordum. Bir süre sonra çocuklarımı babaannesi, 'Çocuklar seninle görüşmek istemiyor' diyerek görüştürmemeye başladı. 'Çocuklarınla görüşmek istiyorsan yeni kocandan boşan, oğluma dön' dedi. Ben de bunu reddettim. Kendisine, 'Benim mutlu bir evliğim var. Kocam çocuklarıma iyi bakıyor. Senin oğlun bana sürekli işkence yaptı. İşkence gördüm. Şimdi mutlu bir evliliğim var. Senin oğluna asla dönmem. Bana çile çektirdi' dedim. 'Bundan sonra olacaklardan kork. Sen ve eşin çocuklara işkence yapmışsın, cinsel istismar yapmışsın' diye beni tehdit etti. 2020 yılının Ramazan Bayramı'nın arife gününde yaşadığımız yere gelen jandarma ekipleri, ani bir operasyonla bizi gözaltına aldı. Telefonlarımız elimizden alındı. Ancak Cumhuriyet Savcılığı emriyle serbest bırakıldık. Telefonlarımız incelendi. Ancak 2020 yılının kasım ayında tekrar gözaltına alındık. 14 Kasım 2020 tarihinde 14 saat süren bir duruşma sonunda tutuklandık. 5 Ocak 2021 tarihinde delil yetersizliğinden serbest bırakıldık. Dün de bu olay ortaya çıktı. Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" diye konuştu.

''ANNE BENİ BİR DAHA BABAMA GÖNDERME''

Kızının velayetinin hala kendisinde olduğunu kaydeden Merve Akman, şöyle devam etti:

"Eski eşim benden sonra 4 kez evlendi. Bana 'oğlumu eşim istemiyor' diyerek kendisi gönderdi. Babama oğlumun noterde velayetini vererek teslim etti. Gelince kucağıma atladı, ağladı. 'Anne beni bir daha babama gönderme' dedi. Ben oğlumu Finike'de okula yazdırdım. 'Ben otelde çalışıyorum bir süre gelmeyeceğim' diyerek, çocuklarıma yalan söyledim. Sırf onların psikolojisi bozulmasın istedim. Bu süreçte kızım bir sağlık sorunu yaşadı. Hastanede yattı. Kızımın başında eşim kaldı. Babam kaza geçirdi. Oğlumu bu süreçte Finike'de bir paketleme tesisinde çalışan kız kardeşlerim fabrikada baktı. Oğlum fabrikada teyzesinin telefonuna kendisi bir video çekiyor. Herkesi arıyor. 'Annem beni okula göndermiyor' diyor. Benim tek suçum kötü ve yanlış bir adamla evlilik yapmak."





''ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETMEDİK KESİNLİKLE''

Rahmi Akman ise "Biz iki gündür eşimle Türkiye'nin baskısı altındayız. Sosyal medyadan bize ağır küfürler geliyor. Annemi, babamı, kardeşimi, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı ağır şekilde tehdit ediyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Biz çocukları istismar etmedik kesinlikle. Doktor raporlarımız, adli tıp raporlarımız vardır. Kesinlikle adli tıp raporlarında istismara dayanak hiçbir şey yoktur. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim, babasının yapmadığı güzellikleri yaptım. Ben o çocuklara annesiyle beraber sahip çıktım. Benim sahip çıkmam suçsa siz yargıda karar verin" dedi.

''İFADELER ÇOCUKLARA EZBERLETİLDİ''

Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Psikolog raporuna göre ifadelerin çocuklara ezberletildiğini, özellikle resimler çizdirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Çocuklarım davanın başından beri Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde psikologla görüşmektedir. Balıkesir Valiliği tarafından dosyaya gönderilen 30 Nisan 2021 tarihli evrakta, her ne kadar 23 Ekim 2020 tarihinde mahkemeye görüş bildirilse de yapılan mesleki çalışma sonucu 'Çocuklar hakkındaki kanaatlerinin değiştiği' bildirilmiş, bu yazının ekinde de çocuklarımla görüşen uzman psikoloğun 6 sayfalık raporu gönderilmiştir. Rapordan takip edebileceğiniz üzere psikologda şüphe uyanmasına neden olan somut olaylara tek tek yer verilerek, 'Babaanne Günay Soytok'un istismar davası, velayet davası ve çocukların sağlık kontrolleri hakkında tutarsız ve yalan beyanlarda bulunduğunun gözlemlendiği' belirtilmiştir. Raporun sonuç kısmında çocukların babaanne yanından alınarak, onunla görüşmesinin engellenmesinin, çocukların maruz kaldıkları manipülasyon ve duygusal şiddetten uzaklaştırılarak olayları net biçimde anlatabilmeleri için babaanne ile görüşmelerinin engellenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiştir."

''İSTİSMAR BULGUSUNDAN KESİN BAHSEDİLEMEZ''

Kızının 7 Mayıs 2020 tarihli adli tıp kurumu raporunda 'Vaginal muayenesinde yırtık bulunmadığı' yani, vajinal muayenede istismar bulgusu olmadığının yazdığını kaydeden Merve Akman, "Anal muayenede ise 'fissür mevcut olduğu' bu bulgunun livata (ters ilişki) eylemi ile olabileceği ancak kabızlık, parazit gibi hastalık nedeniyle de oluşabileceği, dolayısıyla bu bulgunun istismar bulgusu olduğundan kesin olarak bahsedilemeyeceği yazıldı.

Gelelim bu rapordan 1 ay sonra alınan yine kızım hakkındaki ikinci adli tıp kurumu raporuna. 10 Haziran 2020'de adli tıp kızımdaki bulgu ile fiili livata arasında illiyet bağı kurulamayacağını söylüyor. Bu şekilde de kızımda hiçbir bulgu olmadığı anlaşılmış oluyor. Oğlumun raporları da benzer şekildedir" diye konuştu.