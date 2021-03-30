Emekli hostes, ilişkisi olduğu kişi tarafından 850 bin lira dolandırıldı

Emekli hostes, ilişkisi olduğu kişi tarafından 850 bin lira dolandırıldı

Emekli hostes Nalan Ülker, ilişkisi olduğu kişinin kendisinden 'Evlenince öderiz' diyerek 850 bin lira dolandırdığını ve başkasıyla evlenerek kendisine nikah daveti gönderdiğini söyledi.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri bir kez daha şaşkına çevirecek bir olay ele alındı.

Programa mağdur olarak katılan emekli hostes Nalan Ülker (57), düştüğü aşk tuzağının detaylarını anlattı.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN 850 BİN LİRA DOLANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden olduğunu öne sürdü.

BORÇ ALDIĞI PARAYI ÖDEMEDİ, BAŞKASIYLA EVLENDİ

Emekli hostesin anlattığı olaya göre, kendisinden 'evlenince öderim' diyerek 850 bin lira borç para alan sevgilisi, bu parayı ödemediği gibi başkasıyla evlenerek Ülker'e nikah davetiyesi gönderdi.

Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

Emekli hostes, ilişkisi olduğu kişi tarafından 850 bin lira dolandırıldı VİDEO

"YALNIZCA GÖNÜL İLİŞKİM OLDU, MADDİ ÇIKAR ELDE ETMEDİM"

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı.

Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi.

Kuzenine vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.