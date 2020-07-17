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    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı

    Kadının tekmeli saldırısına uğrayan bir diğer kadın, olay sonrası şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 11:53
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    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı

    Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

    İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri, önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

    UÇAN TEKME ATTI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı #1

    "ŞİKAYETÇİ OLDUM"

    Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz.

    Arkamdaki iki kadın 'Niye geçmiyorsun?' diye bana bağırdı. 'Sen bana neden bağırıyorsun?' dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'Sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum." dedi.

    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı #2

    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı #3

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    Eminönü İskelesi'nde kavga çıktı #8

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