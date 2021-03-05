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    Eminönü’nde akraba esnafların müşteri kavgası:1 yaralı

    İki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi yaralandı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 15:41
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    Eminönü’nde akraba esnafların müşteri kavgası:1 yaralı

    İstanbul'un Eminönü semtinde bulunan Havuzlu Han’da akraba olan iki esnaf sokak üzerinde müşteri nedeniyle tartıştı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çıkararak kavgaya taraf olan Muzaffer Şıltak’a ateş etti.

    SİLAHLA YARALADI

    Açılan ateş sonucu yaralanan Şıltak yere yığılırken çevredeki esnaf saldırganı kovalamaya başladı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

    ESNAF KAVGASI KAMERADA

    Olay yerinde incelemelerini yapan polis ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan silahlı saldırının ardından kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının ardından olaya karışan esnafın koşuşturmacası görüldü.

    Eminönü’nde akraba esnafların müşteri kavgası VİDEO

    Eminönü’nde akraba esnafların müşteri kavgası:1 yaralı #1

    Eminönü’nde akraba esnafların müşteri kavgası:1 yaralı #2

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