Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu

Eminönü’nde bir park içerisinde ağaçta asılı halde bulunan cansız erkek bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Sirkeci Parkı’nda, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bir bedenini park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrası kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrası cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eminönü’nde cansız bir erkek bedeni ağaçta asılı halde bulundu ViDEO



























