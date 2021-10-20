Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, birçok kişiye ceza yazıldı. Bir taksici, “20-30 liraya yolcu taşıyorum. 50 euroya yolcu taşıyan yerler neden çekilmiyor” dedi.

İstanbul’da, sık sık müşteri seçme, taksi metre açmama, kısa mesafe gitmeme gibi nedenlerden vatandaşları mağdur eden ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler artırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü’nde söz konusu sürücülerin tespiti için çalışmalar yaptı.

Aksaray’da metro istasyonunun önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti.

Sürücüler denetim noktasına çekilerek cezai işlem uygulandı. Denetimde taksimetre açmayan taksi sürücüsüne 652 lira, yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne bin 339 lira ve emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 144 lira ceza kesildi.

Cezai işlem uygulanan sürücüler, türlü bahanelerle cezadan kaçmaya çalıştı.

“BAZI MÜŞTERİLER TAKSİMETRE İSTEMİYORUM DİYOR”

Taksiye binen müşteriyle pazarlık yapan taksici Hüsamettin Kurt, şu sözleri kullandı:

“Denetimler güzel, daha sık olması lazım. Turistlere hep taksimetre açıyoruz yani, problem yok. Bazı turistler taksimetreyi açmamızı istemiyor. Müşteri ‘Zeytinburnu’na gideceğim’ dedi. Taksimetre diyoruz, hayır diyorlar. ‘Ben taksimetre istemiyorum’ diyorlar. Kaç para diyorlar. ‘Kaç paraysa onu söyle’ diyor. Müşteri istiyor. ‘Beni dolaştıracaksın’ diyor. ’50 lira yazar’ dedim. Bunu müşteriye izah ettim. ‘Tamam’ dedi. ‘Ben ne yazdığını biliyim’ diyor.”

Eminönü’nde ceza yiyen taksici: Taksim’de 50 euroya yolcu taşıyorlar ViDEO







"BENİM ARACIM BAŞAKŞEHİR ARACI”

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan taksici Taci Kılıç ise, “Ben yolcu seçmedim. Ceza yazıyorlar. Köşeyi döndüm. Benim aracım Başakşehir aracı. Müşteri getirdim. 12.00’de değişimim var. Boş gitmeyeyim diye durdum. Bana Eminönü dedi. Ben şimdi Eminönü’ne dönsem ben 12.00’de değişim yapamıyorum. Ben de alamadım. ‘Ters yönde kalıyor’ dedim. Ruhsatı iptal ediyormuş.” diye konuştu.

“YOLCU SEÇME GİBİ BİR ŞEYİM YOK”

Aracına binen yolcuyu indirdiği için ceza yazılan Aytekin İleri, “Yolcu indirmedim, almadım. Eğer ki benim arabama bindiyse önümdeki araba indirdi. Daha sonra diğer araca polisler yanaştı. Ben de oradan uzaklaştım. Yolcu seçme gibi bir şeyim yok. Öndeki inen yolcuları vermediler. Benim aracımdan müşteri inmedi. Trafikteydim. ‘Bayrampaşa’ya gideceğim’ dedi. Ben de gittim. Nereye gideceğin diye de sormadım.” şeklinde konuştu.

“50 EUROYA YOLCU TAŞIYAN YERLER NEDEN ÇEKİLMİYOR?”

Gazetecilere tepki gösteren İleri, “Bunları güzel güzel çekiyorsunuz. Niye burayı çekiyorsunuz? Niye ana yerleri çekmiyorsunuz? 20-30 liraya yolcu taşıyorum. 50 euroya yolcu taşıyan yerler neden çekilmiyor? Hala daha Taksim Meydan’da 50 euroya yolcu taşıyor. Bu yanlış bir şey.” dedi.