Eminönü'nde esnafın telefonu, iftar vakti çalındı

Arkadaşlarıyla iftar yapmak üzere masaya oturan esnaf, dükkanına giren yabancı uyruklu iki şahıs tarafından soyuldu. Kameraya yansıyan hırsızlık olayı için inceleme başlatıldı.

İstanbul Eminönü'ndeki Fatih Altgeçidi Çarşısı'nda ifat vakti gelince esnaf da orucunu açmak için masaya oturdu.

Altgeçitte esnaflık yapan İlhan Çetinkaya da iftar için arkadaşlarıyla sofraya oturduğu sırada dükkanına, müşteri kılıklı yabancı uyruklu 2 kişi girdi.

Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar, içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İftar vakti cep telefonu çaldılar

Dükkana girdiğinde cep telefonunun olmadığını fark eden İlhan Çetinkaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek turistleri yakalama çalışması başlattı.





“Telefonu cebine koyup önümüzden geçip gidiyor”

Olayda cep telefonu çalınarak mağdur olan İlhan Çetinkaya, “O an telefonumu ben buraya şarja bırakmıştım. Tam şuraya arkadaşlarla tam şu ilerde iftar açıyorduk. İftar açtığınızda iki şahıs geliyor buraya önce ayakkabılara bakmışlık yapıyor. Kabloyu takip ediyor orada telefon olduğunu görüyor. Önde giren arkasından girene işaret ediyor. Burada telefon var diye. O telefonu alıyor, kamera kayıtlarına bakarak öyle gördük. O da geliyor orada iftar açtığımızı görüyor. O da bir bakıyor oraya şarjı indirip telefonu cebine koyup önümüzden geçip gidiyor.” dedi.

"Başkasının canını yakmasın”

Başına gelen olayın bir başkasının başına gelmesini istemeyen İlhan Çetinkaya, “Yok tabii emniyette şikayetçi olduk. Emniyete gider gitmez zaten kamera kayıtlarını görünce, polis bunu buralarda gördüm, dedi. Sirkeci tarafında görmüş. Polis, bunların hırsız olduğunu biliyorum, dedi. Emniyete şikayetimizde bulunduk valla artık bilmiyorum sonu ne olacak. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın buna kesinlikle bakılsın yani, bunun kamerada yüzü net belli oluyor. Yüzde yüz buralarda bir yerdedir. Türk asıllı değildir. Ya Cezayirlidir ya Tunusludur. Burada bizim canımızı yaktı. Başkasının canını yakmasın. Yani ne gerekiyorsa yapsın emniyet onu bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Eminönü'nde esnafın telefonu, iftar vakti çalındı VİDEO







Olay anı güvenlik kamerasında

İHA'nın aktarığı videoya göre; iş yeri sahibi İlhan Çetinkaya’nın iftar yaptığı esnada dükkâna iki yabancı uyruklu turist giriyor. Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karışıyor.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.