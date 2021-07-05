İki grup esnaf arasında handa çıkan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga anları anbean kameraya yansıdı.

Eminönü’nde bulunan Rıza Paşa Han'da iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların birbirine küfretmeye başlamasıyla sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

DEMİR DİREĞİ ALARAK SALDIRDI

Yumruk yumruğa kavgada cansız mankenler yere düştü.

Taraflardan biri, cansız mankenlerin konulduğu demir direği alarak saldırdı.

Handaki kavga sokağa taştı, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Eminönü’nde esnaflar arasında yumruk yumruğa kavga VİDEO

YOĞUNLUĞUN ARTMASINA NEDEN OLDU

Kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kalabalık olan sokakta çıkan kavga, yoğunluğun artmasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.