Eminönü’nde otobüs şoförü, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü.

Eminönü iskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı.

İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi.

"AKILLI OL"

Bunun üzerine sinirlenen maskesiz şoför, yolcunun üzerine yürüyerek, "Ayağını denk al. Akıllı ol. Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et.” dedi.

Eminönü'nde otobüs şoförü ile yolcunun durak kavgası VİDEO

"KENDİMİ OTOBÜSÜN ÖNÜNE ATTIM"

Olayın ardından şoförü şikayetçi olan Ekrem Karagüdekoğlu, “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana ’hep aynısını yapıyorsun’ dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım.” diye konuştu.





