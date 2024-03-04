Eminönü’nde Ramazan alışverişi başladı Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri hurma ve zeytinler tezgahlara indi. Hurma ve zeytin fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50’yi buldu.

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İHA

İstanbul’un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü’nde Ramazan alışverişi başladı. İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar Eminönü’nün yolunu tuttu.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi.

Mısır, İran ve Medine’den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı.

Hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlendi.

"Hurmaları 120 lira ile 500 lira aralığında satıyoruz"

Ramazan öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliğinin az da olsa başladığını ifade eden esnaf Hüseyin Yavuzer, ‘‘Eminönü’nde eski senelere göre çok fazla hareketlilik yok. Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla biraz hareketlilik var. Ürünlerde fiyat artışları var, bu nedenle biraz talep az. Hurmaları tezgahlara getirdik. Medine hurması daha çok tercih ediliyor. Filistin, İran ve Mısır’dan gelen hurmalar var, bunları satıyoruz. Hurmaları 120 lira ile 500 lira aralığında satıyoruz. Geçen seneye göre artış yüzde 50 civarı’’ diye konuştu.

"Zeytin fiyatları 150-200 lira civarında"

Şarküteri ürünlerindeki çeşitlilik için Eminönü’nün tercih edildiğini söyleyen Erdal Yusufoğlu isimli esnaf da, "10 gündür Ramazan hareketliliğini görüyoruz. Vatandaşlar iftarda oruçlarını açmak için zeytin veya hurmayı tercih ediyor. Hurma fiyatları zeytine göre daha pahalı. Zeytin fiyatları 150-200 lira civarında. Geçen seneye göre 90 lira olan zeytin bu yıl 150 lira oldu" şeklinde konuştu.

"Fiyatların çok pahalı olduğunu görüyoruz"

Gülşah Karaman isimli vatandaş ‘‘Ramazan alışverişi için Darıca’dan Eminönü’ne geldik. Ramazan öncesi alışveriş için geldik. Oruç açmak için hurmayı tercih ediyoruz. Kudüs hurması aldık ama fiyatların çok pahalı olduğunu görüyoruz. Hurmayla oruç açmak bizim için gelenekselleşti’’ dedi.

"Hurma almak için genelde buraya geliyoruz"

Eminönü’nde fiyatların yüksek olduğunu söyleyen başka bir vatandaş, ‘‘Eminönü’nün tarihi dokusu, gelenekselliği için tercih ediyoruz. Fiyatlar artık burada çok yüksek. Hurma almak için genelde buraya geliyoruz. Şarküteri alışverişimizi semt pazarlarına giderek yapıyoruz. Artık daha fazla araştırma yaparak alışveriş yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)