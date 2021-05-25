Eminönü’nde sahilde oturan işçiyi denize atıp, öldürdü

Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen cani, sahilde oturan inşaat işçisini denize atarak öldürdü. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Eminönü Vapur İskelesi yanında akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi.

Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi.

Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Elde edilen görüntülerde Serkan A., denize atmadan önce tanımadığı çocuğu ‘şakalaşma’ bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor.

Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun’un yanına doğru gidiyor.

Betonda oturan Uzun’a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada VİDEO

ÇEVRE SAKİNLERİ ÖLÜMÜ İZLİYOR

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor.

Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor.

Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

POLİS, KATİLİ YAKALADI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Güvenlik kamera görüntülerini de izleyen emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Uzun’u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.