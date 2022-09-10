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    Eminönü'nde tacizciye dayak

    Eminönü’nde yolda yürüyen iki genç kadını takip ederek taciz ettiği iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 11:02
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    Eminönü'nde tacizciye dayak

    Eminönü Tahtakale'de iki genç kadın yolda yürürken bir kişi peşlerine takıldı.

    Şüpheli kişi, bir süre sonra genç kadınlara tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kadınlar bağırmaya başladı.

    Bağrışmaları duyan esnaf olaya müdahale ederek şüpheli kişiyi etkisiz hale getirip yere yatırdı.

    Tacizciye tekme attılar

    Esnafın polise teslim etmek için yerde tuttuğu sırada, kadınlar ise tacizciye tekme attı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

    Şüpheli yerden kalkmak isteyince de bu sefer esnaf tarafından darbedildi.

    Eminönü nde tacizciye dayak #1

    "İnşaatın olduğu yere gidiyordum"

    İHA'nın haberine göre; genç kızları taciz eden şahsın “Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım.” dediği görüldü.

    Esnaf da, “Burada inşaat mı var?” diyerek cevap verdi.

    Eminönü nde tacizciye dayak #2

    Eminönü nde tacizciye dayak #3

    Eminönü nde tacizciye dayak #4


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