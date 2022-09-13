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    Eminönü'ndeki yer altı çarşısındaki silahlı kavga kamerada

    Dükkan meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup arasında, silahlı kavga çıktı. Vatandaşların kavganın ortasında kaldığı anları, güvenlik kameraları kaydetti.
    • 13.09.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:55
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    Eminönü'ndeki yer altı çarşısındaki silahlı kavga kamerada

    İstanbul’da, Eminönü’nde bulunan Yer altı Çarşısı’nda, 8 Eylül saat 01.20 sıralarında çıkan kavga ortalığı birbirine kattı.

    Çarşıda Tacettin G. isimli esnaf, satılık olan dükkanı alınca, bir diğer esnaf Mehmet T. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma, bir süre sonra husumete dönüştü.

    İHA’nın haberine göre; çarşıda esnaf dükkanlarını kapatırken Mehmet T. ve Tacettin G.’nin beraberindeki 2 grup, ellerinde silah ve sopalarla çarşıya geldi.

    Vatandaşlar ve turistler çatışmanın ortasında kaldı

    Husumetli iki grup arasında kısa süre içerisinde silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ve turistler canlarını zor kurtardı.

    7 kişi yaralandı

    Şüpheliler, çatışmanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla alakası olmayan 1 vatandaşın da omzundan vurulduğu olayda toplam 7 kişi yaralandı.

    Eminönü ndeki yer altı çarşısındaki silahlı kavga kamerada #1

    Şüpheliler yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmaların devamında Abdullah K., Abdulmuttalip G. ve Teyfik G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki gruptan da gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eminönü ndeki yer altı çarşısındaki silahlı kavga kamerada #2

    Olay anları kamerada

    Öte yandan, çarşı içinde yaşanan çatışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin yer altı çarşısına girdiği daha sonra iki grubun birbirine ateş açtığı görüldü. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin yerde sopayla dövüldüğü, daha sonra şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

    Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'ndaki silahlı kavga kamerada VİDEO


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