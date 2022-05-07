Emirgan Korusu’nda fotoğraf için laleleri çiğnediler

Kastpostallık görüntüsüyle kendine hayran bırakan lalelerle fotoğraf çekilmek isteyenler, laleleri ezip geçti. Lalelerden geriye çirkin bir görüntü kaldı.

İstanbul'daki Emirgan Korusu'na bu yıl 3 milyon soğanlı bitki ekildi.

Baharda açan milyonlarca çiçek, koruya farklı bir hava kattı.

Ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği laleler, fotoğraf çekilmek isterken hor davrananlar nedeniyle ezildi.

Tıpkı Gülhane Parkı’nda olduğu gibi çiçeklerin zarar görmesine neden oldu ve lale manzarasının tadına gölge düşürdü.

Çiçek kasalarını lalelerin üzerine koydular

Koruyu ziyarete gelenlerin, fotoğraf çekilmek için laleleri ezerek kendilerine yol yaptı. Bazı ziyaretçilerin de çiçek kasalarını ezilen lalelerin üstüne koyduğu ve o şekilde bıraktığı görüldü.

"Daha önce basılmasaydı basmazdım"

Laleler arasında fotoğraf çekilen bir kişi, "Herkes basmış, ben de bastım haklısınız. Herkes bastığı için, sırf resim olsun diye bastım" dedi. Başka bir kişi ise, "Lalelere basmıyoruz, daha önce basılan yerdeyiz. Daha önce basılmasaydı, basmazdım" diyerek kendini savundu.

"Şu anda burada yıkım var"

Ayfer Akıncı, "Gerçekten çok üzücü. O kadar emek veriliyor, bu kadar güzelliğin bu şekilde heba edilmesi yazık. Her şeye saygı göstermek lazım ama maalesef zamanımızda hiçbir şeye saygı kalmadı" dedi.

Emirgan Korusu’nu ziyarete gelen Hüseyin Gürtekin de, "Bu durumu görünce çok üzülüyorum. Bu buraya nasıl dikilmiş, bunu düşüneceksin biraz. Yağmurda, çamurda insanlar buraya emek vermiş. Resim çekilecekseniz, durup kenarda çekilin." diye konuştu.

"Misafirlerimi getirdim ama hayal kırıklığına uğradım"

Gülay Bayçer de, "Geçen sene geldiğimizde harikaydı, basmaya, girmeye kıyamazdın. Şu anda burada resmen bir yıkım var. Buranın lale için bir gezme özelliği kalmamış. Çok yazık. Şu anda üzülerek geziyorum. Misafirlerimi getirdim ama hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

Balıkesir’den Emirgan Korusu’nu gezmeye geldiğini belirten bir kişi de, "Gerçekten çok üzüldüm. Gerekli önlem ve koruma yapılmamış. Lalelerin hep üzerine basılmış. Bizler vatandaş olarak çok dikkat etmeliyiz." dedi.













