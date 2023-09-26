Emniyet çetelere kabus gibi çöktü! Suç örgütleri tek tek çökertiliyor Emniyet güçlerinin üstün çalışması sonucu çetelere göz açtırılmıyor. Şerafettin Dadaş ve Orhan Bora Kaplan'dan sonra bugün düzenlenen büyük operasyonla Terkinler çetesi çökertildi.

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Emniyet güçleri son dönemde çetelere göz açtırmıyor.

81 ilde yürütülen çalışmalarla çeteler tek tek çökertiliyor.

Göreve yaklaşık 4 ay önce gelen Ali Yerlikaya liderliğindeki Emniyet Teşkilatı, çeteleri bitirmekte kararlı.

İçişleri'nin 90 günlük raporu

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Eylül'de yayınladığı 90 gün raporunda yer alan bilgiye göre bu süre zarfında çetelere yönelik 92 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda, bin 767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu kapsamda büyük operasyonlardan biri, 31 Temmuz'da Mersin'de düzenlendi.

PKK ile de bağlantısı bulunan yasa dışı suç örgütü üyesi 19 kişi yakalandı.

Sarallar'a operasyon

Yine temmuz ayında Sarallar çetesine düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Orhan Bora Kaplan kaçamadı

Eylül ayında ise suç örgütü lideri Orhan Bora Kaplan'a operasyon düzenlendi.

8 Eylül'de yurt dışına kaçmak üzere havaalanına gelen Kaplan, burada düzenlenen operasyonla göz altına alındı ve ardından tutuklandı.

Şerafettin Dadaş 8 yıl sonra yakalandı

19 Eylül'de ise emniyetin hedefinde, 15 Haziran 2015 yılında Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'e pusu kurarak öldüren suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş vardı.

8 yıldır aranan Dadaş, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terkinler çetesi çökertildi

Son olarak ise güvenlik güçleri bugün Terkinler çetesi için düğmeye bastı.

Bursa merkezli 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnegöl Terkinler çetesi olarak bilinen örgütte; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheli gözaltına alındı.

6 milyar TL değerinde de gayrimenkule ve 31 şirkete el konuldu.

Operasyona 450 jandarma personeli destek verdi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.