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    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı var...
    • 26.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:24
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    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor

    Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı ekipleri bazı illerde baskınlara başladı.

    7 ilde baskın

    Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi.

    Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #1

    Yılın 9 ayında 108 suç grubu deşifre edildi

    KOM Başkanlığı koordinasyonunda tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 2022'de başta "Nefes" olmak üzere düzenlenen diğer operasyonlarda da 108 suç grubu deşifre edildi.

    Bu kapsamda yılın 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda, 4,7 milyon paket kaçak sigara, 1,3 milyar boş makaron, 425 milyon doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ve 329 bin puro ele geçirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #2

    625 milyon lira kaybın önüne geçildi

    AA’da yer yer alan habere göre 323 yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #3

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #4

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #5

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı #6


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