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    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maske cezası' mesajı uyarısı

    EGM, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:59
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    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maske cezası' mesajı uyarısı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    BAĞLANTI LİNKİNE TIKLAMAYIN

    Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu.

    “DOLANDIRICILARIN OLTASINA DÜŞMEYELİM”

    Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." denildi.

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