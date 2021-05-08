Nisan ayında meydana gelen kazalarda 147 kişi hayatını kaybetti. Kaza anları, şehirlerdeki kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi.

147 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 672 kişi yaralandı. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

"HIZ KURALLARINA UYSALARDI..."

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Karaman, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalara ilişkin görüntüleri "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

Emniyet, trafik kazalarının görüntülerini paylaştı ViDEO

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Mart ayında yurt genelinde kazaların 8 bin 664'üne otomobil, 3 bin 378'ine motosiklet, 2 bin 859'una kamyonetler karıştı.

Nisan ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 348 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az trafik kazasının olduğu iller oldu.

Nisan ayında, 5 bin 448'i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 325 bin 65 trafik cezası uygulanırken, 102 bin 408 araç ise trafikten menedildi.

TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA UÇTU

Muş'ta meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araç, yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya metrelerce ileri doğru uçtu. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."