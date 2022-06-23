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    Emrah Apartmanı davasında savcı 22,5 yıl hapis istedi

    İzmir depreminde yıkılan ve 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında, 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
    • 23.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:23
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    Emrah Apartmanı davasında savcı 22,5 yıl hapis istedi

    İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin yaraları kısa sürede sarılırken yönetmeliklere aykırı inşa edilen ve onlarca insanın hayatına mal olan yapıların sorumlularının yargılanmasına devam ediliyor.

    30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davası da onlardan biri.

    30 kişi hayatını kaybetmişti

    6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

    Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı.

    Turgay Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede ise Turgay Akkoçlu tahliye edildi.

    İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Turgay Akkoçlu ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hayati Uzun ise öncesinde fenalaştığı için duruşmaya katılamadı.

    Savcı 22 yıl hapis istedi

    DHA'nın haberine göre savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı.

    Her sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşmada söz verilen şikayetçi avukatları, olası kast olduğunu düşündüklerini belirtip, sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

    Sanık Turgay Akkoçlu, tutuklama talepleri üzerine, "Katılmıyorum. Arandığımı öğrendim an kendim polise gittim. Kaçmayı düşünmedim. Ben fenni mesulum. İnşaatı yapan kişiler hakkında bir şey olmadı. Ben eleştiriliyorum. Sanki bütün kararları ben vermişim gibi davranılıyor, bu yanlıştır." dedi.
    Sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Emrah Apartmanı davasında savcı 22,5 yıl hapis istedi #1

    Emrah Apartmanı davasında savcı 22,5 yıl hapis istedi #2


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