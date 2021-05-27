Emre Tyler Mays’ı öldüren sanığın cezasına onama

İstinaf Mahkemesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı bıçaklayarak öldüren sanık Akın Kutlu’nun hapis cezasını onadı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişine 7 Ocak 2020 tarihinde saat 02.00 sularından ambulansla getirilen, dünyaca ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays (17), Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve Kutlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

İddianamenin gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 16 Aralık 2020 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan tutuklu sanık Kutlu, ‘çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış ve cezasında indirim uygulanmamıştı.

Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı VİDEO

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Sanık avukatı, davanın karara bağlanmasının ardından İstinaf Mahkemesine dilekçe sunarak karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının başvurusunu reddetti.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yapıldığının anlatıldığı kararda, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

SANIĞIN SAVUNMASI İNANDIRICI GEREKÇELERLE REDDEDİLDİ

Kararda, sanığın ‘çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçunu işlediği, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeni bulunmadığının gerekçesi göstererek açıklandığı ve savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği anlatıldı.

Hükümde isabetsizlik görülmediğinin belirtildiği kararda, sanık avukatının hata hükümleri uygulanması ve cezada indirim yapılması yönündeki istinaf nedenlerinin yerinde görülmediği, bu gerekçelerle istinaf başvurusunun reddedildiği vurgulandı.