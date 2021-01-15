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    Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

    Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 04:27
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 04:38
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    Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'da Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 24 KİŞİ YARALANDI

    Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

    Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem İZLE

    2 BİN KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ

    Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

    Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

    Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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