Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Endonezya'da Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 24 KİŞİ YARALANDI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem İZLE



2 BİN KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ

Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.