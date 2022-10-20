Endonezya’da yanan caminin kubbesi çöktü

İslam Merkezi Camisi’nde çıkan yangında kubbe önce yandı, sonra çöktü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ilk incelemelere göre yangın ihmal nedeniyle çıktı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın kuzeyinde yer alan ve ‘İslam Merkezi Ulu Camii’ olarak geçen caminin kubbesinde yangın çıktı.

Yangın sırasında caminin kubbesi tamamen yanarak, çöktü.

Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Büyük panik yaşandı

Öte yandan çıkan yangın şehrin birçok yerinden görülürken, büyük paniğe de neden oldu.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği ve tadilat halinde olduğu belirtilen cami, alev alırken çevreye siyah duman saçtı.

100’ün üzerinde itfaiye personeli müdahale etti

Merkezi bir bölgede yer alan camideki yangın, olay yerine sevk edilen 21 itfaiye aracı ve 100’ün üzerinde itfaiye personeli sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası caminin içinden gelen görüntüler, felaketi gözler önüne serdi.

İşçiler sebep oldu

Çöken camide ilk inceleme de yapıldı.

Buna göre bazı işçilerin yanıcı materyallerin yanında kaynak çalışması yapması sebebiyle yangının çıktığı belirtildi.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, caminin yenileme çalışmasında görevli müteahhit firmadan 4 kişi, polis tarafından sorguya alındı.