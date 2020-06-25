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- Engelli Fatih, Liberyalı sevgilisine kavuşamadı
Engelli Fatih, Liberyalı sevgilisine kavuşamadı
İnternetten tanıştığı Liberyalı sevgilisiyle evlilik hayali kuran engelli Fatih Öztürk, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 25.06.2020 - 12:32
Adana'nın Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yüzde 82 engelli bilişim uzmanı olan Fatih Öztürk'ün, 4 yıl önce internetten tanıştığı Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile kısa sürede kurduğu arkadaşlığı, sevgililiğe dönüştü.
İki ülke arasındaki bürokratik sorunlardan dolayı Türkiye'ye gelemeyen Prosser için Öztürk'ün bütün girişimleri sonuçsuz kaldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Liberyalı sevgilisiyle kavuşamayan Fatih Öztürk, gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Buruk Mezarlığı'na kaldırılan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.