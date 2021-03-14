Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Eniştesi tarafından istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ'ın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları yayınlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak 500 bin TL'lik senete imza attırıldığını söylemişti.

Daha sonra eniştesi tarafından istismar edildiğini, bir ormanda ise tecavüze uğradığını iddia etti.

Söz konusu iddialar hakkında yürütülen çalışmalar neticesinde şok eden fotoğraflara ulaşıldı.

Çığ'ın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık bir alana götürülerek çıplak fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı.

"FOTOĞRAFLARIMI ÇEKİP VÜCUDUMU KESTİLER"

Söz konusu fotoğrafların yayınlandığı programda yaşadıklarını anlatan Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

EŞİM TELEFONUMU ALDI

Abisini o halde görünce bir şey yapamadığını söyleyen kardeş ise, "Eşim 3 gün evden çıkmadı telefonumu da aldı. Ben de abimin yaşadıklarını dosyaya yazıp ona jandarmaya git dedim" ifadelerini kullandı.

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