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Erciyes Dağı'nda çığ düştü
Erciyes Dağı'nda 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
- İHA
- 16.01.2022 - 17:50
- Güncelleme : 16.01.2022 - 18:01
Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü.
Yaşanan felaket sonrası yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı.
1 KİŞİ KAYIP
2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma, Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından devam ediyor.