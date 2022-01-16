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    Erciyes Dağı'nda çığ düştü

    Erciyes Dağı'nda 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 18:01
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    Erciyes Dağı'nda çığ düştü

    Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü.

    Yaşanan felaket sonrası yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı.

    1 KİŞİ KAYIP

    2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma, Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından devam ediyor.

    Erciyes Dağı'nda çığ düştü

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    Erciyes Dağı nda çığ düştü #2

    Erciyes Dağı nda çığ düştü #3

    Erciyes Dağı nda çığ düştü #4


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