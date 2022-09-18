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    Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı

    Kayseri Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan dağcılardan 1'i hayatını kaybetti.
    • 18.09.2022 - 21:05
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 21:26
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    Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı

    Saat 13.30 sıralarında Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde meydana gelen olayda Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

    Dağcıların üzerine kaya parçaları düştü

    Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü. Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Ekipler, dağcılara 4,5 saatte ulaştı

    Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.
    Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #1

    Tedavi altına alınan dağcılardan biri hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #2

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #3

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #4

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #5

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #6

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #7

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #8

    Erciyes e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı #9


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