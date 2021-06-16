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- Erdek'teki lodosta, tekne karaya oturdu
Erdek'teki lodosta, tekne karaya oturdu
Lodosun etkisini gösterdiği Erdek'te, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturunca vinçle çalışma başlatıldı.
- DHA
- 16.06.2021 - 18:01
- Güncelleme : 16.06.2021 - 18:04
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu.
Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, ‘Muya’ isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve ‘Mustafa Naz 1’ isimli sürat motorunun halatı koptu.
VİNÇLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.