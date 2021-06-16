Erdek'teki lodosta, tekne karaya oturdu

Lodosun etkisini gösterdiği Erdek'te, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturunca vinçle çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu.

Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, ‘Muya’ isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve ‘Mustafa Naz 1’ isimli sürat motorunun halatı koptu.

VİNÇLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

















