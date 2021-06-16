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    Erdek'teki lodosta, tekne karaya oturdu

    Lodosun etkisini gösterdiği Erdek'te, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturunca vinçle çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 18:04
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    Erdek'teki lodosta, tekne karaya oturdu

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu.

    Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, ‘Muya’ isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve ‘Mustafa Naz 1’ isimli sürat motorunun halatı koptu.

    VİNÇLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya  otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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