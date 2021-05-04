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    Erdemit'te seyir halindeki araç yandı

    Seyir halindeki araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:13
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    Erdemit'te seyir halindeki araç yandı

    Balıkesir'in Erdemit ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, araç cayır cayır yandı.

    YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Edremit Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ü.T.'ye ait 10 KR 933 plakalı araç bir anda alev aldı.

    Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Erdemit te seyir halindeki araç yandı #1

    Erdemit te seyir halindeki araç yandı #2

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