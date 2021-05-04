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- Erdemit'te seyir halindeki araç yandı
Erdemit'te seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 04.05.2021 - 15:59
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:13
Balıkesir'in Erdemit ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, araç cayır cayır yandı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Edremit Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ü.T.'ye ait 10 KR 933 plakalı araç bir anda alev aldı.
Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.