Eren Abluka-13 operasyonu başladı

Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı, Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

565 personel 3 tabur görevde

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

6 sığınak ve 17 avcı çukuru imha edildi

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

150 gram patlayıcı madde, 1 adet makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 adet makineli tüfek mayonu, bin kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.



