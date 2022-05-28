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    Eren Abluka-13 operasyonu başladı

    Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.
    • 28.05.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 14:04
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    Eren Abluka-13 operasyonu başladı

    Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı, Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

    565 personel 3 tabur görevde

    Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

    6 sığınak ve 17 avcı çukuru imha edildi

    Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

    Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

    150 gram patlayıcı madde, 1 adet makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 adet makineli tüfek mayonu, bin kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

    Eren Abluka-13 operasyonu başladı #1

    Eren Abluka-13 operasyonu başladı #2


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