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- Eren Abluka-13 operasyonu başladı
Eren Abluka-13 operasyonu başladı
- 28.05.2022 - 13:21
- Güncelleme : 28.05.2022 - 14:04
Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...
İçişleri Bakanlığı, Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
565 personel 3 tabur görevde
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
6 sığınak ve 17 avcı çukuru imha edildi
Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.
Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;
150 gram patlayıcı madde, 1 adet makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 adet makineli tüfek mayonu, bin kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.